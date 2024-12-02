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19:35, 2 декабря 2024Моя страна

Необычная дрессировка осьминогов попала на видео в России

Необычную дрессировку осьминогов показал на видео житель Приморья
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Сергею Труболысу, который много лет занимается дайвингом, довелось заснять на видео необычную дрессировку осьминогов. Запись появилась в местном Telegram-канале.

На дне моря оказалось несколько дайверов, а поблизости — осьминоги. На видео заметно, как люди манипулируют головоногими моллюсками — от осторожных прикасаний те либо раскрываются, либо «падают» на дно.

Ранее также Труболысу посчастливилось заснять зубатку недовольного вида с ежами и звездами. Рыба не очень радостно посмотрела на человека на дне Японского моря.

Незадолго до этого стало известно, что после сильного шторма на песчаный берег Приморья оказались выброшены тысячи моллюсков. Местные жители не растерялись и нахватали «целую ванну» деликатесов.

Тем временем жительница Новосибирской области порыбачила на озере и очень озадачила ихтиологов пойманным ротаном-монстром. Анна Водопьянова ходила рыбачить на Грязнуху — так местные жители называют быстрозамерзающий водоем вблизи села Соколово. Там же ей попался «огромный экземпляр» весом 450 граммов.

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