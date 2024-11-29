Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:35, 29 ноября 2024Моя страна

Россияне похвастались «целой ванной» деликатесных моллюсков

В Приморье люди насобирали «целую ванну» моллюсков, выброшенных на берег
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: jcomp / freepik

В Приморье после сильного шторма на песчаный берег оказались выброшены тысячи моллюсков. Местные жители не растерялись и нахватали «целую ванну» деликатесов. Об этом сообщается в местном Telegram-канале.

В поселке Волчанец люди вышли на пляж с большими пластиковыми тазами. В них они, почти что как грибы, насобирали кучу съедобных моллюсков, которые после стихии замерзли на холодном песке.

На одном из снимков видно большое количество улова, удачно собранного с берега. В чугунной ванне лежит сотня очищенных раковин, а вместе с ними — морские звезды.

Ранее жителю Приморья, который много лет занимается дайвингом, посчастливилось заснять на дне Японского моря зубатку недовольного вида с морскими ежами и звездами поблизости. В этом же российском регионе неожиданно появилась тропическая рыба из Австралии.

В конце июня в Приморье также выловили фугу — это ядовитая южная рыба, которая очень редка для местных вод. Тем временем в Дальнегорске местный житель поймал сахалинского осетра.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сотни бойцов ВСУ и наемников блокированы на заводе в Часовом Яре. Российские военные повторили сценарий «Азовстали»

      Раскрыта загадка исчезнувшего угонщика самолетов с 200 тысячами долларов

      Россия объявила в розыск журналиста-иноагента по уголовной статье

      Подполье сообщило об ударе по логистическому узлу ВСУ под Харьковом

      Военный эксперт высказался о сроках взятия под контроль Часова Яра

      Названы главные причины отсутствия прогресса в тренировках

      Стали известны подробности нового проекта культового режиссера

      Российская школьница отравилась снюсом на уроке биологии

      Популярный российский треш-блогер раскрыл рекордный заработок

      Жена телеведущего Диброва прошлась по улице в топе с глубоким декольте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше