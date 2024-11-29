Россияне похвастались «целой ванной» деликатесных моллюсков

В Приморье люди насобирали «целую ванну» моллюсков, выброшенных на берег

В Приморье после сильного шторма на песчаный берег оказались выброшены тысячи моллюсков. Местные жители не растерялись и нахватали «целую ванну» деликатесов. Об этом сообщается в местном Telegram-канале.

В поселке Волчанец люди вышли на пляж с большими пластиковыми тазами. В них они, почти что как грибы, насобирали кучу съедобных моллюсков, которые после стихии замерзли на холодном песке.

На одном из снимков видно большое количество улова, удачно собранного с берега. В чугунной ванне лежит сотня очищенных раковин, а вместе с ними — морские звезды.

Ранее жителю Приморья, который много лет занимается дайвингом, посчастливилось заснять на дне Японского моря зубатку недовольного вида с морскими ежами и звездами поблизости. В этом же российском регионе неожиданно появилась тропическая рыба из Австралии.

В конце июня в Приморье также выловили фугу — это ядовитая южная рыба, которая очень редка для местных вод. Тем временем в Дальнегорске местный житель поймал сахалинского осетра.