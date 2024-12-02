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08:15, 2 декабря 2024Экономика

Новый банк развития БРИКС предоставит России кредиты на миллиарды долларов

Новый банк развития БРИКС предоставит России кредиты на 1,2 млрд долларов
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Новый банк развития БРИКС выделит 1,2 миллиарда долларов кредитов на проекты в России. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что НБР на данным момент реализует четыре проекта в России. Они направлены на сохранение культурного и исторического наследия, развитие судов, а также модернизацию системы водоснабжения.

Эксперт экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов рассказал, что после приостановки транзакций в Россию в марте 2022 года НБР может работать через третьи дружественные страны – например, Индию и Китай.

Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что для БРИКС наиболее приоритетной темой сейчас является не создание новой бумажной валюты, а развитие цифровых финансовых активов и расчетов в нацвалютах.

В свою очередь, президент России Владимир Путин подчеркнул, что говорить о создании единой валюты объединения БРИКС рано, сначала необходимо добиться большей интеграции экономик.

В октябре на саммите БРИКС в Казани президенту РФ Владимиру Путину подарили «символическую купюру» межгосударственного объединения.

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