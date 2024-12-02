Переговорщик России по Украине высказался об ожиданиях от администрации Трампа

Переговорщик от России по Украине, помощник президента Владимир Мединский выразил надежду, что администрация нового президента Дональда Трампа будет пытаться сохранить мир. Своими ожиданиями от 47-го руководителя США он поделился в беседе с журналистами, передает РИА Новости.
«Конечно, мы надеемся, что новая администрация подойдет к этому вопросу с желанием сохранить мир на планете, а не разжигать войну, подталкивая Украину к самоуничтожению», — сказал Мединский, который принимал участие в трех переговорных процессах Москвы и Киева.
Мединский ранее тремя словами ответил на вопрос о готовности к переговорам с Украиной. Он заявил, что для этого нужно получить соответствующее поручение: «Дадут поручение — поедем». В Кремле до этого объясняли, что Мединский был назначен главой российской делегации в переговорах с Украиной, так как обладает деловыми качествами и глубочайшей экспертизой.
Трамп одержал победу на выборах президента США, которые состоялись 5 ноября. Он обошел кандидата от Демпартии, действующего вице-президента Камалу Харрис. Итоговые результаты голосования на президентских выборах в США опубликуют 11 декабря.