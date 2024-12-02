Полковник объяснил значение перехода Петровки и Ильинки под контроль России

Полковник Матвийчук: взятие Петровки позволит РФ охватить узлы обороны ВСУ

Переход сел Петровка и Ильинка Донецкой народной республики (ДНР) под контроль России позволит бойцам охватить узлы обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном направлении, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Значение этих населенных пунктов специалист объяснил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее источник в силовых структурах сообщил, что переход села Петровка Донецкой народной республики (ДНР) под контроль Вооруженных сил России позволит развивать наступление в направлении поселка Шевченко, являющегося логистическим узлом.

«На красноармейском направлении наша армия развивает наступление, которое на слуху несколько недель. Взятие Петровки означает взятие хаба, где складировались запасы. Речь идет о двух дорогах, которые позволяют нам контролировать дорогу и на Днепропетровск и с Днепропетровска, откуда эти боеприпасы привозили», — рассказал Матвийчук.

Взятие Ильинки, а перед этим Петровки — шаг, который позволит нам охватить узлы обороны противника на этом направлении Анатолий Матвийчук полковник в отставке, военный эксперт

1 декабря Министерство обороны РФ сообщило, что населенные пункты Ильинка и Петровка в Донецкой народной республике были взяты под контроль ВС России.

В этот же день ведомство сообщило, что Вооруженные силы России за осень взяли под контроль 88 населенных пунктов в Донецкой народной республике, в Курской области, в Луганской народной республике и Харьковской области.