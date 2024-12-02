Названы последствия перехода Петровки в ДНР под контроль ВС России

ТАСС: взятие села Петровка откроет путь к логистическому узлу ВСУ

Переход села Петровка Донецкой народной республики (ДНР) под контроль Вооруженных сил России позволит развивать наступление в направлении поселка Шевченко, являющийся логистическим узлов Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Теперь ВС РФ будут развивать наступление на поселок Шевченко, через который идет движение сил противника сразу с нескольких направлений. (...) Шевченко — это важный логистический узел», — рассказал источник.

Помимо этого, как отмечается, населенный пункт является важным ввиду своего расположения на высоте, а к югу от него находится террикон, который используется ВСУ для ведения наблюдения.

Министерство обороны РФ 1 декабря сообщило, что населенные пункты Ильинка и Петровка в Донецкой народной республике были взяты под контроль ВС России.