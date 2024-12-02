В России высказались о поступке помиловавшего своего сына Байдена

Депутат Чепа назвал помилование Байденом своего сына беспределом

Решение действующего президента США Джо Байдена подписать указ о помиловании своего сына Хантера — беспредел, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. О поступке главы государства он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Байден помиловал Хантера, который обвинялся по двум уголовным делам о хранении оружия и неуплате налогов, назвав процесс политическим. Избранный президентом Дональд Трамп уже обвинил Байдена в злоупотреблении правосудием.

«Во время своей предвыборной кампании, еще до [вице-президента Камалы] Харрис, когда Байден был кандидатом, он говорил, что не будет миловать сына, что он уверен в правосудии. Были у него такие заявления. Сейчас он его помиловал, значит, он признал, что сын виноват. А самое главное, это показывает ту хваленую "демократию", которая сегодня существует в Америке. Это беспредел, и мне кажется, что могут быть возбуждены и новые дела против сына Байдена, и я думаю, что Трамп в отместку за все это так не оставит», — поделился депутат.

Ранее издание Politico писало, что у избранного президента США Дональда Трампа есть длинный «список мести» с именами людей, которым он обещал отомстить после победы на выборах. Прежде всего туда попали нынешний президент США Джо Байден, его сын Хантер и остальные члены семьи Байденов. Также в перечне оказалась соперница политика на выборах Камала Харрис.

