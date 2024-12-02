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06:13, 2 декабря 2024Интернет и СМИ

Причину задержания Пивоварова в Узбекистане раскрыли

АИМК: журналист Пивоваров работал в Узбекистане без аккредитации
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российского журналиста Алексея Пивоварова (признан Минюстом РФ иноагентом) вместе со съемочной группой задержали из-за того, что он работал в Узбекистане без аккредитации. Об этом сообщило управление агентства информации и массовых коммуникаций (АИМК) по Каракалпакстану в своем Telegram-канале.

«Предварительная проверка установила, что деятельность зарубежных журналистов осуществлялась без предварительного получения аккредитации в Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан, что является нарушением действующего законодательства», — объяснили причину задержания в управлении.

Ранее сообщалось, что Пивоваров и съемочная группа проекта «Редакция», а также сопровождавшая их местная журналистка Фериде Масхетова, были задержаны в Нукусе после заявления местного жителя. Издание Hook.Report утверждает, что силовики изъяли весь отснятый материал о Каракалпакстане — суверенной республике в составе Узбекистана.

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