Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
2:1
2-й период
live
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ахмат
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо М
МИР Российская Премьер-лига|17-й тур
Рома
Сегодня
22:45 (Мск)
Аталанта
Италия — Серия А|14-й тур
Севилья
Сегодня
23:00 (Мск)
Осасуна
Испания — Примера|15-й тур
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ — регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
03:30 (Мск)
Чикаго Блэкхоукс
НХЛ — регулярный чемпионат
17:27, 2 декабря 2024Спорт

Роднина оценила перенос Игр дружбы

Роднина: перенос Игр дружбы не связан с возвращением на международные старты
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила перенос Игр дружбы. Ее слова приводит РИА Новости.

Роднина назвала решение логичным. «Наверное, для этого есть какие-то причины: участники, готовность организаторов проводить соревнования, финансы. Это не связано с возможным возвращением на международные старты. Какая в этом логика? Когда наши спортсмены выступали везде, Универсиада в Казани состоялась, и там все принимали участие», — заявила она.

Ранее 2 декабря стало известно, что Игры дружбы отложили до особого решения президента России Владимира Путина. Причины данного решения не озвучивались.

Игры дружбы были запланированы на сентябрь 2024-го и должны были пройти в Москве и Екатеринбурге. В рамках турнира ожидались соревнования по 33 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе. 15 россиян смогли принять участие в Олимпийских играх-2024 без флага и гимна.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США и Украину обвинили в причастности к захвату Алеппо. Как они помогли террористам?

      Россиянам пообещали спокойное начало декабря

      Спикер обвинил Байденов в подрыве доверия американцев к правосудию в США

      17-летнего зачинщика массовой драки в Подмосковье арестовали

      Звезда «Великолепного века» снялся в российском сериале

      Зеленский послал Россию на три буквы

      Пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить в небе

      Ural возобновит выпуск «бюджетных» мотоциклов с коляской в Казахстане

      Зеленский анонсировал перестановки в командовании ВСУ

      Вереница загадочных светящихся шаров в небе над российским регионом попала на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше