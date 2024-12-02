Роднина: перенос Игр дружбы не связан с возвращением на международные старты

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила перенос Игр дружбы. Ее слова приводит РИА Новости.

Роднина назвала решение логичным. «Наверное, для этого есть какие-то причины: участники, готовность организаторов проводить соревнования, финансы. Это не связано с возможным возвращением на международные старты. Какая в этом логика? Когда наши спортсмены выступали везде, Универсиада в Казани состоялась, и там все принимали участие», — заявила она.

Ранее 2 декабря стало известно, что Игры дружбы отложили до особого решения президента России Владимира Путина. Причины данного решения не озвучивались.

Игры дружбы были запланированы на сентябрь 2024-го и должны были пройти в Москве и Екатеринбурге. В рамках турнира ожидались соревнования по 33 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе. 15 россиян смогли принять участие в Олимпийских играх-2024 без флага и гимна.