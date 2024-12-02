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16:22, 2 декабря 2024Спорт

Всемирные игры дружбы отложили до особого решения Путина

Всемирные игры дружбы отложили до особого решения президента России Путина
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sputnik / Mikhail Tereshchenko /Kremlin / Reuters

Проведение Всемирных игр дружбы отложили до особого решения президента России Владимира Путина. Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Причины такого решения не уточняются. Указ вступает в силу со дня его подписания — 2 декабря.

30 июля Международная ассоциация дружбы предложила перенести Игры дружбы с 2024 на 2025 год. Предложение было выдвинуто после консультаций с рядом спортсменов и международных спортивных федераций.

Всемирные игры дружбы были запланированы на сентябрь 2024-го и должны были пройти в Москве и Екатеринбурге. В рамках турнира ожидались соревнования по 33 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

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