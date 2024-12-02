Всемирные игры дружбы отложили до особого решения Путина

Всемирные игры дружбы отложили до особого решения президента России Путина

Проведение Всемирных игр дружбы отложили до особого решения президента России Владимира Путина. Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Причины такого решения не уточняются. Указ вступает в силу со дня его подписания — 2 декабря.

30 июля Международная ассоциация дружбы предложила перенести Игры дружбы с 2024 на 2025 год. Предложение было выдвинуто после консультаций с рядом спортсменов и международных спортивных федераций.

Всемирные игры дружбы были запланированы на сентябрь 2024-го и должны были пройти в Москве и Екатеринбурге. В рамках турнира ожидались соревнования по 33 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.