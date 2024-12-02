Сброс ФАБов на позиции ВСУ в Курской области сняли на видео

Минобороны показало на видео сброс ФАБов на позиции ВСУ в Курской области

Сброс фугасных авиационных бомб (ФАБ) на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области показали на видео. Кадры боевого вылета фронтового бомбардировщика Су-34 продемонстрировало Минобороны, передает ТАСС.

На размещенном министерством видеоролике виден взлет самолета и выход его в район сброса. Камера, установленная рядом с точкой подвески, позволяет увидеть ФАБы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). УМПК позволяет осуществлять бомбометание не входя в зону поражения вражеского ПВО. Сбросив бомбы, самолет благополучно возвращается на базу.

В ходе боевого вылета летчики ВКС России нанесли удар по скоплению военной техники ВСУ, подчеркнули в Минобороны.

Ранее 2 декабря Минобороны показало уничтожение украинской техники FPV-дронами. На кадрах видно, как беспилотники поражают две цели, одна из которых напоминает автомобиль HMMWV, а другая — танк.