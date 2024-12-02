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16:07, 2 декабря 2024Спорт

Стало известно о риске банкротства «Крыльев Советов»

РБК: «Крылья Советов» предупредили о риске банкротства
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Власти Самарской области предупредили команду «Крылья Советов» о риске банкротства. Об этом стало известно РБК Спорт.

В распоряжении журналистов оказался отчет, из которого следует, что в период с 2008 по 2023 год дебиторская задолженность «Крыльев Советов» составляла от 1 до 1,7 миллиарда рублей. По состоянию на 31 декабря 2023 года долг составлял 1,3 миллиарда.

Одной из причин тяжелого финансового положения назывались зарплаты и расходы на отдельных игроков. В пример приводилась зарплата главного тренера Игоря Осинькина, которая с 2020 года выросла с 3 до 8,4 миллиона.

Ранее сообщалось о том, что глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратится в прокуратуру с просьбой проверить сделки, проходившие в «Крыльях Советов» при его предшественнике Дмитрии Азарове. По мнению губернатора, в функционировании клуба могли быть нарушения, подпадающие под несколько статей УК РФ.

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