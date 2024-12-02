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09:50, 2 декабря 2024Спорт

Тренер «Краснодара» объяснил разгромное поражение от «Спартака»

Мусаев: «Краснодар» проигрывал единоборства и подборы в матче со «Спартаком»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Мурад Мусаев

Мурад Мусаев. Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о разгромном поражении от московского «Спартака» в домашнем матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит ТАСС.

Специалист посетовал на пропущенный в простой ситуации первый мяч. «Немного попали в турбулентность, стали неправильно действовать в центре поля, проигрывать единоборства, подборы. Второй мяч тоже пропустили на ровном месте, и уже тяжело было исправить ситуацию», — объяснил Мусаев.

Тренер также отметил отличную поддержку трибун. «Но, к сожалению, у нас не хватило сил, чтобы порадовать болельщиков», — заявил Мусаев.

Встреча прошла в воскресенье, 1 декабря. «Спартак» одержал победу со счетом 3:0 благодаря дублю Манфреда Угальде и голу Эсекьеля Барко.

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