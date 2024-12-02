В европейской стране взлетели цены на электроэнергию

OCU: в ноябре 2024-го средний счет за электроэнергию в Испании вырос на 48 %

В ноябре 2024 года средний счет за электроэнергию в Испании вырос почти в полтора раза. О взлетевших ценах на электричество со ссылкой на организацию потребителей и пользователей (OCU) сообщает РИА Новости.

В годовом выражении цены в европейской стране выросли на 48 процентов, до уровня в 74,6 евро — это рекордный рост за год, отметили в OCU. Такое подорожание объяснили отсутствием ветра, меньшим вкладом атомной энергии и увеличением себестоимости работы электростанций.

Также с резким скачком цен на электроэнергию столкнулась Германия. Из-за слабых ветров в конце ноября объемы генерации упали с пика в 46,6 гигаватт до пяти. Такие низкие показатели выработки вынуждают ФРГ по-прежнему зависеть от загрязняющих окружающую среду угля, нефти и газа, сообщает Bloomberg. Из-за этого цена на электроэнергию на сутки вперед выросла на 49 процентов, до 144,25 евро за мегаватт-час.

В мае 2024 года страны «Группы семи» договорились не использовать уголь в качестве источника электроэнергии к 2035 году. При этом участники соглашения разрешили себе и дальше сжигать уголь для выработки электроэнергии при условии применения технологий, предотвращающих выброс углекислого газа в атмосферу.