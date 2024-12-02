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21:43, 2 декабря 2024Спорт

Вратарь «Динамо» забил в матче РПЛ и установил рекорд

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук стал первым вратарем в истории РПЛ, забившим с игры
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук установил рекорд Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщается на сайте турнира.

Лещук стал первым голкипером в РПЛ, поразившим ворота соперников с игры. Он стал вторым вратарем за всю историю чемпионата России, забившим в турнире: 22 сентября 2001 года Андрей Новосадов из «Торпедо-ЗИЛ» отличился с пенальти в матче против «Факела» (3:1).

Благодаря Лещуку «Динамо» спаслось от поражения в матче с «Ахматом». Встреча завершилась со счетом 1:1.

28-летний Лещук — воспитанник «Динамо», и на протяжении всей карьеры играет за бело-голубых. В текущем сезоне он провел за команду четыре матча в РПЛ и шесть в Кубке России.

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