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22:48, 3 декабря 2024Спорт

Бывший тренер сборной России оценил возвращение Овечкина на лед после травмы

Тренер Плющев заявил, что медики могли поспешить с диагнозом хоккеисту Овечкину
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Stephen R. Sylvanie / Reuters

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил возвращение капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина на лед после травмы. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Специалист заявил, что медики могли поспешить с первым диагнозом хоккеисту. «Возможно, там была трещина или не самый серьезный перелом, чтобы давать 3-4 недели», — посчитал он.

2 декабря Овечкин принял участие в утренней тренировке «Вашингтона». До этого 19 ноября он получил перелом ноги во время матча регулярного чемпионата с «Ютой». Ожидалось, что нападающий пропустит минимум четыре недели. Это рекордный срок за 20 сезонов россиянина в лиге.

Овечкин довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 868. До рекорда канадца Уэйна Гретцки ему остается 26 шайб.

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