Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
4:1
Завершен
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ахмат
1:0
Перерыв
live
Динамо М
МИР Российская Премьер-лига|17-й тур
Рома
Сегодня
22:45 (Мск)
Аталанта
Италия — Серия А|14-й тур
Севилья
Сегодня
23:00 (Мск)
Осасуна
Испания — Примера|15-й тур
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ — регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
03:30 (Мск)
Чикаго Блэкхоукс
НХЛ — регулярный чемпионат
18:35, 2 декабря 2024Спорт

Овечкин вернулся к тренировкам на льду

Форвард «Вашингтона» Овечкин вернулся к тренировкам на льду после перелома ноги
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stephen R. Sylvanie / Reuters

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вернулся к занятиям на льду. Об этом сообщает журналист Тарик Эль-Башир в соцсети X.

Овечкин принял участие в утренней тренировке команды. На видео 39-летний форвард в одиночестве скользит по льду с клюшкой.

19 ноября Овечкин получил перелом ноги во время матча регулярного чемпионата с «Ютой» (6:2). Ожидается, что нападающий пропустит минимум четыре недели. Это рекордный срок за 20 сезонов россиянина в лиге.

Овечкин довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 868. До рекорда Уэйна Гретцки ему остается 26 шайб.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Обнародован план спецпосланника Трампа по урегулированию конфликта на Украине

      Сервисы доставки и курьеров считают проблемой российской экономики. В чем их обвиняют?

      20-летнего туриста нашли бездыханным на дне шахты лифта во время семейного отдыха

      Вблизи Млечного Пути обнаружили космическую пустоту

      Земли члена банды Цапков решили реализовать

      Россиянин несколько месяцев избивал детей и запирал их в подвале

      Армения заявила о готовности сотрудничать с выдавшим ордер на «арест» Путина судом

      Необычная дрессировка осьминогов попала на видео в России

      В Минобороны сообщили о новой попытке ВСУ атаковать Курскую область

      Пранкер Лексус рассказал о чуть не сорвавших звонок вице-президенту Еврокомиссии соседях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше