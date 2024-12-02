Овечкин вернулся к тренировкам на льду

Форвард «Вашингтона» Овечкин вернулся к тренировкам на льду после перелома ноги

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вернулся к занятиям на льду. Об этом сообщает журналист Тарик Эль-Башир в соцсети X.

Овечкин принял участие в утренней тренировке команды. На видео 39-летний форвард в одиночестве скользит по льду с клюшкой.

19 ноября Овечкин получил перелом ноги во время матча регулярного чемпионата с «Ютой» (6:2). Ожидается, что нападающий пропустит минимум четыре недели. Это рекордный срок за 20 сезонов россиянина в лиге.

Овечкин довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 868. До рекорда Уэйна Гретцки ему остается 26 шайб.