Овечкин получил тяжелую травму и выбыл на рекордный срок. Когда он вернется и сможет ли побить рекорд Гретцки?

Хоккеист Александр Овечкин не сможет выйти на лед как минимум четыре недели

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин из-за травмы не выйдет на лед минимум месяц. Это рекордный срок в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщатся на сайте лиги.

Россиянин пропустит от четырех до шести недель. У него диагностирован перелом левой малоберцовой кости. «Это досадная травма, когда вы теряете своего капитана, когда вы теряете игрока, который проводит такой хороший сезон», — заявил главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.

Какое максимальное количество матчей пропускал Овечкин из-за травм?

До нынешнего перелома самой тяжелой травмой в заокеанской карьере Овечкина было повреждение верхней части тела в ноябре 2009 года. Тогда россиянин отсутствовал на льду в период с 4 по 14 ноября, пропустив за это время шесть матчей.

Всего за 20 сезонов в НХЛ 39-летний Овечкин не принял участие в 59 играх, 35 из них он пропустил из-за травм. В среднем в течение сезона команды проводят по 80 матчей в «регулярке», кроме того, клубы могут проводить до 28 встреч в плей-офф.

Невероятно, что он действительно травмирован. Для меня это в новинку. Он играет уже 20 лет каждую смену Том Уилсон нападающий «Кэпиталс»

Как Овечкин получил травму

В ночь на вторник, 19 ноября, «Вашингтон» в гостях играл с «Ютой» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин в середине первого периода и в начале второго отметился заброшенными шайбами, а в третьем столкнулся с канадцем Джеком Макбэйном. Россиянин получил удар в колено и досрочно завершил встречу. «Кэпиталс» одержали победу со счетом 6:2.

Через несколько минут после столкновения игрок «Кэпиталс» Том Уилсон устроил драку с Макбэйном. Канадец скинул перчатки и атаковал соперника, форвард «Вашингтона» нанес оппоненту несколько ударов, после которых тот оказался на льду. После игры тренер «Кэпиталс» Карбери заявил, что не увидел умысла в действиях Макбэйна. По мнению специалиста, канадец потерял контроль над своим катанием и позицией.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Как отреагировали на травму Овечкина в «Вашингтоне»?

Карбери назвал потерю Овечкина серьезной проблемой для команды. «Каждый, включая тренерский штаб, должен сделать чуть больше, чтобы восполнить пустоту от его отсутствия», — отметил он. Клуб в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) пожелал форварду скорейшего выздоровления.

К Овечкину также обратился московский футбольный клуб «Динамо», болельщиком которого является хоккеист. «Ты вернешься сильнее, Ови! Верим в тебя», — говорится в Telegram-канале бело-голубых.

Как продвигается погоня Овечкина за рекордом Гретцки?

Россиянин вместе с канадцем Сэмом Райнхартом делит первое место в списке лучших снайперов НХЛ. На счету обоих игроков по 15 заброшенных шайб. Овечкин провел 18 игр в регулярном чемпионате, а его конкурент — 20. Кроме того, на счету нападающего «Кэпиталс» 10 результативных передач.

Овечкин в последних двух встречах забросил пять шайб, сейчас в его активе 868 голов в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. До рекордсмена по этому показателю — завершившего карьеру канадца Уэйна Гретцки — россиянину остается 26 шайб. В нынешнем сезоне результативность Овечкина составляет в среднем 0,76 гола за игру. Если бы он сохранил такие темпы и не получил бы травму, достижение Гретцки могло бы пасть уже в этом сезоне — 22 февраля в игре регулярного чемпионата против «Питтсбург Пингвинс».