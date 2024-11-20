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21:06, 20 ноября 2024Спорт

Тренер «Вашингтона» ответил на вопрос о намеренном травмировании Овечкина

Тренер «Вашингтона» Карбери: нанесший травму Овечкину Макбейн потерял контроль
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Овечкин (в центре)

Александр Овечкин (в центре). Фото: Rob Gray-Imagn Images / Reuters

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталс» Спенсер Карбери высказался о намеренном травмировании капитана команды Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Юты». Его слова приводит RMNB со ссылкой на подкаст 106.7 The Fan’s Sports Junkies.

Специалист выразил мнение, что произошло неудачное столкновение, так как канадец Джек Макбэйн потерял контроль над своим катанием и позицией. «Он действовал немного безрассудно, но не думаю, что это было преднамеренно», — заявил он.

19 ноября Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты». Россиянин довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 868. До рекорда Гретцки ему остается 26 шайб.

Во время матча Овечкин получил повреждение после столкновения с Макбэйном. После удара по колену он не смог самостоятельно покинуть площадку.

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