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10:43, 21 ноября 2024Спорт

Тренер «Вашингтона» высказался о действиях команды без Овечкина

Тренер «Вашингтона» Карбери о команде без Овечкина: каждый должен делать больше
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Спенсер Карбери (в центре)

Спенсер Карбери (в центре). Фото: Nick Wass / AP

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталс» Спенсер Карбери высказался о действиях команды без травмированного капитана Александра Овечкина. Его слова приводит «Советский спорт».

Карбери заявил, что потеря такого игрока и капитана — серьезный удар. «Теперь нужно перенаправить внимание тренеров, игроков и лидерской группы. Каждый, включая тренерский штаб, должен сделать чуть больше, чтобы восполнить пустоту от его отсутствия», — отметил он.

19 ноября Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Юты». Во время игры россиянин получил повреждение после столкновения с Джеком Макбэйном. После удара по колену он не смог самостоятельно покинуть площадку. Ожидается, что хоккеист пропустит как минимум неделю.

Овечкин довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 868. До рекорда Уэйна Гретцки ему остается 26 шайб.

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