Тренер «Вашингтона» высказался о действиях команды без Овечкина

Тренер «Вашингтона» Карбери о команде без Овечкина: каждый должен делать больше

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталс» Спенсер Карбери высказался о действиях команды без травмированного капитана Александра Овечкина. Его слова приводит «Советский спорт».

Карбери заявил, что потеря такого игрока и капитана — серьезный удар. «Теперь нужно перенаправить внимание тренеров, игроков и лидерской группы. Каждый, включая тренерский штаб, должен сделать чуть больше, чтобы восполнить пустоту от его отсутствия», — отметил он.

19 ноября Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Юты». Во время игры россиянин получил повреждение после столкновения с Джеком Макбэйном. После удара по колену он не смог самостоятельно покинуть площадку. Ожидается, что хоккеист пропустит как минимум неделю.

Овечкин довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 868. До рекорда Уэйна Гретцки ему остается 26 шайб.

