Хоккеист «Вашингтона» подрался с нанесшим травму Овечкину игроком

Хоккеист «Вашингтона» Уилсон подрался с нанесшим травму Овечкину Макбэйном

Канадский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Том Уилсон устроил драку с соотечественником из «Юты» Джеком Макбэйном в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

За несколько минут до этого Макбэйн совершил столкновение с капитаном столичного клуба Александром Овечкиным, который получил травму и досрочно завершил игру. Уилсон скинул перчатки и атаковал соперника, игрок «Кэпиталс» нанес оппоненту несколько ударов, после которых тот оказался на льду.

Встреча «Вашингтона» с «Ютой» прошла в ночь на вторник, 19 ноября. Игра завершилась со счетом 6:2 в пользу «Кэпиталс».

Овечкин забросил две шайбы, а в третьем периоде после удара в колено от Макбэйна не смог самостоятельно покинуть площадку. Подробности травмы россиянина станут известны позднее.