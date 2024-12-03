Экс-депутат Рады объяснил выбор «Южмаша» для первого удара «Орешником»

Экс-депутат Рады Царев объяснил выбор «Южмаша» для первого удара «Орешником»

Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев объяснил, почему для первого удара баллистической ракетой «Орешник» был выбран Южный машиностроительный завод («Южмаш») в Днепре. Его мнение приводит «Царьград».

Царев обратил внимание на то, что большая часть рабочих цехов «Южмаша» находится непосредственно под землей, на глубине более восьми метров, и они имеют серьезные бетонные сооружения. Его строили еще в советское время с учетом возможности ядерного удара.

По утверждению экс-нардепа, сейчас на заводе сохранилось производство корпусов ракет из тех запчастей, которые приходят из Великобритании. «Называют все это "Нептун" или какими-то другими украинскими названиями и якобы получают украинские ракеты», — указал Царев.

По его словам, именно поэтому удар был нанесен по ЮМЗ. Кроме того, это сигнал для всего Запада и лично избранному президенту США Дональду Трампу. По мнению собеседника «Царьграда», если бы в 2019 году Трамп не принял решение о выходе из Договора об ограничении применения ракет малой и средней дальности, то не было бы и этого удара «Орешником».

21 ноября Вооруженные силы России нанесли комбинированный удар гиперзвуковой ракетой «Орешник» по Южному машиностроительному заводу.