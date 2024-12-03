Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:55, 3 декабря 2024Бывший СССР

Экс-депутат Рады объяснил выбор «Южмаша» для первого удара «Орешником»

Экс-депутат Рады Царев объяснил выбор «Южмаша» для первого удара «Орешником»
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев объяснил, почему для первого удара баллистической ракетой «Орешник» был выбран Южный машиностроительный завод («Южмаш») в Днепре. Его мнение приводит «Царьград».

Царев обратил внимание на то, что большая часть рабочих цехов «Южмаша» находится непосредственно под землей, на глубине более восьми метров, и они имеют серьезные бетонные сооружения. Его строили еще в советское время с учетом возможности ядерного удара.

По утверждению экс-нардепа, сейчас на заводе сохранилось производство корпусов ракет из тех запчастей, которые приходят из Великобритании. «Называют все это "Нептун" или какими-то другими украинскими названиями и якобы получают украинские ракеты», — указал Царев.

Материалы по теме:
«Это пощечина Западу» Весь мир пытается разгадать секрет «Орешника». Что известно о новом оружии России?
«Это пощечина Западу»Весь мир пытается разгадать секрет «Орешника». Что известно о новом оружии России?
30 ноября 2024
В России раскрыли мощность ядерного «Орешника». Он в 45 раз разрушительнее бомбы, сброшенной на Хиросиму
В России раскрыли мощность ядерного «Орешника». Он в 45 раз разрушительнее бомбы, сброшенной на Хиросиму
27 ноября 2024

По его словам, именно поэтому удар был нанесен по ЮМЗ. Кроме того, это сигнал для всего Запада и лично избранному президенту США Дональду Трампу. По мнению собеседника «Царьграда», если бы в 2019 году Трамп не принял решение о выходе из Договора об ограничении применения ракет малой и средней дальности, то не было бы и этого удара «Орешником».

21 ноября Вооруженные силы России нанесли комбинированный удар гиперзвуковой ракетой «Орешник» по Южному машиностроительному заводу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Парламент Абхазии отклонил скандальное соглашение с Россией. Из-за него бушевали протесты и ушел в отставку президент

      Жителям Подмосковья пообещали ледяной дождь

      Израиль пригрозил глубоким заходом в Ливан

      «Лента.ру» запустила акцию помощи бездомным животным «Cделай доброе мяу!»

      Директора российского магазина задержали за расправу над покупателем-вором

      Стала известна судьба выдворенного за беспорядки на круизном лайнере россиянина

      Россиянин ушел на СВО, был ранен и не получил за это ни рубля

      На Балтфлоте более 40 кораблей отработают задачи в базе

      В Госдуме ответили на отказ Абхазии ратифицировать соглашение с Россией

      Несколько новых брендов захотели выйти на российский рынок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше