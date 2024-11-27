В России раскрыли мощность ядерного «Орешника». Он в 45 раз разрушительнее бомбы, сброшенной на Хиросиму

Баллистическая ракета «Орешник» может доставлять заряды мощностью 900 килотонн

Новейшая баллистическая ракета средней дальности «Орешник» в ядерном исполнении может доставлять заряды мощностью 900 килотонн. Авторы госпортала «Объясняем.рф» раскрыли ее характеристики.

В ядерном исполнении, насколько известно, «Орешник» может доставить заряды мощностью 900 килотонн, или «45 Хиросим». Авторы напомнили, что сброшенная в 1945-м на японский город американская бомба «Малыш» была эквивалентна по мощности 13-18 килотоннам тротила.

Фото: Lukasz Pawel Szczepanski / Shutterstock / Fotodom

«Орешник» оказался способен поражать цели по всей Европе

Также составители материала оценили время подлета «Орешника» к потенциальным целям в Европе. По их данным, до базы ПРО в США в польском Редзиково ракета доходит за 11 минут, до авиабазы «Раммштайн» в Германии — за 15 минут, а до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе — за 17 минут. В свою очередь, главком Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев заявил, что баллистическая ракета средней дальности «Орешник» может поражать цели по всей Европе.

Данным ракетным комплексом с гиперзвуковыми блоками возможно поражать любые цели — от одиночных до площадных, а также высокозащищенных — с высокой эффективностью Сергей Каракаев главком РВСН

Утверждается, что сбить ракету «Орешник» нельзя. Если точнее, то это возможно только на ранней стадии полета, пока она не набрала скорость. Поэтому ракету, как рассказали на портале, заводят с далекого от границы полигона Капустин Яр. Максимальная скорость «Орешника» составляет 12 380 километров, а дистанция поражения — 5500 километров.

Баллистическая ракета средней дальности не представляет собой модернизацию старых систем — «Орешник» был создан на базе новейших разработок. По словам российского президента, средств перехвата «Орешника» в мире на сегодняшний день не существует.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

«Орешник» испытали на СВО

21 ноября стало известно, что Россия успешно ударила по ВПК Украины в Днепропетровске. Атака была произведена ракетой «Орешник» без ядерного оснащения.

Президент пояснил, что это было сделано в ответ на украинские удары крылатыми ракетами Storm Shadow и баллистическими ракетами ATACMS с дальностью до 300 километров. В частности, на фоне атак по Курску и Брянской области. Киев пошел на этот шаг уже после того, как Запад дал согласие на использование дальнобойных ракет для ударов по России.

Значительные повреждения «Орешник» нанес Южному машиностроительному заводу («Южмаш»). Предприятие занимается производством ракетно-космической техники, а также беспилотников.

Военные эксперты объяснили выбор завода «Южмаш» в качестве цели для «Орешника». Как указали специалисты, Россия выбрала для атаки украинское предприятие с серьезной материально-технической базой и значимыми наработками. Предположительно, сейчас из цехов завода выходят крылатые ракеты «Нептун» и оперативно-технические ракеты «Гром-2». Также на «Южмаше» имеются подземные цеха, которые практически невозможно разбить обычными ракетами.