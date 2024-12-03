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07:30, 3 декабря 2024Спорт

Фитнес-тренер посоветовала зарядку для женщин старше 40 лет

Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Ольга Дерендеева посоветовала зарядку для женщин старше 40 лет. Ее слова приводит aif.ru.

«Если женщина никогда не занималась спортом, начинать нужно с простых и коротких зарядок — всего семь-десять минут в день», — заявила она. После желательно регулярно заниматься три-четыре раза в неделю по 20-30 минут.

Рожавшим женщинам, помимо базовых упражнений, Дерендеева рекомендовала делать упражнения на мышцы тазового дна. По ее словам, интимная гимнастика нужна как для профилактики, так и для коррекции уже существующих проблем.

Тренер также посоветовала включить в занятия упражнения на укрепление и стабилизацию суставов, улучшение осанки. Она предложила сделать выбор в пользу круговых движений плечами, вращений в тазобедренных и коленных суставах, легких наклонов и приседаний с контролем, дыхательных упражнений с раскрытием грудной клетки. При этом Дерендеева рекомендовала исключить глубокие растяжки и прогибы.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучшее упражнение для подтянутого тела после 40 лет. Она предложила делать планку.

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