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17:51, 3 декабря 2024Спорт

Костя Цзю оценил возможность проведения боя между Бетербиевым и Усиком

Костя Цзю заявил, что сомневается в проведении боя между Бетербиевым и Усиком
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю оценил вероятность проведения боя между россиянином Артуром Бетербиевым и украинцем Александром Усиком. Его слова приводит РИА Новости.

Цзю заявил, что сомневается в такой возможности. Причиной он назвал сильную разницу в весовых категориях. «Я даже гипотетически не могу представить такую возможность по соотношениям», — подчеркнул экс-боксер.

Ранее Бетербиев рассказал, как относится к Усику. Спортсмен заявил, что уважает украинца как спортсмена, однако не хочет оценивать его как личность.

Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе 13 октября. В бою за титул он победил судейским решением соотечественника Дмитрия Бивола.

На счету Усика 22 победы в 22 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

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