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00:25, 25 октября 2024Спорт

Бетербиев рассказал об отношении к Усику

Боксер Артур Бетербиев заявил, что уважает украинца Усика как спортсмена

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев рассказал, как он относится к украинцу Александру Усику. Его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен заявил, что у него есть мнение об Усике только в плане спортивной составляющей, так как личность он не знает его хорошо. «В плане спорта — только уважение, респект. Он хорошего результата добился в нашем спорте. Честно, не люблю разговоры про Усика», — подчеркнул он.

Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира 13 октября. В бою за титул он победил судейским решением соотечественника Дмитрия Бивола.

На счету Усика 22 победы в 22 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

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      Анастасия Борисова
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