Футбольный клуб «Монако» захотел купить футболиста ЦСКА Аббосбека Файзуллаева

Футбольный клуб «Монако» захотел купить полузащитника московского ЦСКА Аббосбека Файзуллаева. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

По информации источника, монегаски готовы предложить за узбекского футболиста около 15 миллионов евро. При этом отмечается, что армейцы не готовы отпустить Файзуллаева в зимнее трансферное окно.

За «Монако» уже выступает бывший хавбек ЦСКА Александр Головин. Он присоединился к команде в 2018 году и стал лучшим игроком клуба в сезоне-2023/2024.

В октябре Файзуллаев был признан лучшим молодым игроком года в Азии. Вручение премии прошло в Сеуле.

Файзуллаев перешел в ЦСКА в августе 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил два мяча и сделал три результативные передачи.