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16:54, 3 декабря 2024Наука и техника

На Восточный доставили болотоходы для пилотируемого корабля

«Роскосмос»: на Восточный доставили болотоходы и автомобиль видеофиксации
Иван Потапов
Иван Потапов
Болотоход. Архивное фото

Болотоход. Архивное фото. Фото: VideoFromEveryWhere / Shutterstock / Fotodom

На космодром Восточный доставили технику для обеспечения посадки и обслуживания перспективного пилотируемого космического корабля. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«На космодром прибыли двухзвенники-болотоходы на гусеничном ходу со спецчастью и автомобиль видеофиксации и передачи звуковой информации», — заявили в госкомпании.

В апреле гендиректор госкорпорации Юрий Борисов сообщил, что в 2028 году с космодрома Восточный на тяжелой ракете «Ангара-А5» планируется запустить пилотируемый корабль.

В апреле 2023 года глава «Роскосмоса» заявил, что летные испытания перспективного пилотируемого корабля «Орел» будут увязаны с развертыванием перспективной Российской орбитальной станции (РОС).

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