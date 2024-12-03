На Западе оценили необходимую Украине для ведения боев в 2025 году сумму помощи

WSJ: Украине необходимо $126 млрд помощи для ведения боев в 2025 году

Украине необходимо 126 миллиардов долларов помощи от союзников для ведения боев в 2025 году, такую оценку дало издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на украинского чиновника.

Собеседник издания заявил, что Киеву требуется около 120 миллиардов евро, что эквивалентно 126 миллиардам долларов, в качестве военной помощи.

Такая сумма позволит компенсировать «стремительно растущие военные расходы России», говорится в материале.

Ранее Пентагон подсчитал, что общий объем американской военной помощи Украине за время работы администрации Байдена превысил 62 миллиарда долларов.

В свою очередь советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан пообещал, что с настоящего времени до середины января США поставят Киеву сотни тысяч снарядов для артиллерии и тысячи ракет, а также другие критично важные вооружения.

