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16:03, 3 декабря 2024Экономика

Названо условие возвращения доллара в коридор 80-90 рублей

Аналитик Мильчакова: в 2025 году доллар может колебаться в рамках 92-102 рублей
Кирилл Луцюк
СюжетКурс доллара:

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В 2025 году у доллара есть шансы вернуться в коридор 80-90 рублей, но только в случае серьезного улучшения геополитической ситуации. Об этом заявила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Ее процитировало Bankiros.

Если же реализуется предсказанный некоторыми экспертами сценарий стагфляции, то среднегодовой курс доллара может составить 96,5 рубля. Она также не исключила, что в 2025 году доллар будет колебаться в пределах 92-102 рублей.

Ранее первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов призвал увеличить валютные интервенции для стабилизации курса рубля, который за пару месяцев упал с 90 до 107 рублей за доллар. Иными словами, на 20 процентов.

Кроме того, 70 процентов опрошенных российских предпринимателей заявили, что в 2025 году курс доллара, скорее всего, будет 95-105 рублей.

В свою очередь, представители Банка России заверили, что регулятор может снизить риски резкого ослабления рубля, если волатильность поставит под угрозу стабильность финансовой системы РФ.

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