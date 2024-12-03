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08:51, 3 декабря 2024Россия

Названы сроки внесения в Госдуму проекта о праве ребенка на жизнь до его рождения

«Ъ»: проект о праве ребенка на жизнь до его рождения внесут в Госдуму весной
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Депутаты Госдумы весной 2025 года внесут в нижнюю палату парламента законопроект, который предусматривает право ребенка на жизнь до его рождения. Об этом сообщил депутат Николай Николаев, пишет «Коммерсантъ».

Поправки предлагается внести в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан». Их авторами выступили вице-спикер Госдумы Петр Толстой, первый зампред комитета по контролю Дмитрий Гусев, председатель комитета по вопросам собственности Сергей Гаврилов и другие депутаты.

В пояснительной записке авторы законопроекта анализируют положение Конституции, согласно которому права и свободы человека принадлежат каждому от рождения. Законодатели приходят к выводу, что в Основном законе не содержится ограничительное понимание «начала возникновения прав человека с момента его рождения».

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Они также приводят в пример постановление Конституционного суда, из которого следует, что ребенок, который потерял отца еще до рождения, имеет право на компенсацию морального вреда. В этом депутаты видят пример решения о признании прав человека еще до его рождения.

«Отсутствие законодательного закрепления права на охрану здоровья до рождения вызывает множество проблем в юридическом, финансовом, научном и моральном аспектах сферы охраны здоровья. Налицо казус, при котором помощь ребенку до рождения оказывается, а объекта этой помощи официально не существует», — говорится в пояснительной записке.

Там подчеркивается, что государство де-факто охраняет здоровье нерожденных россиян Например, оно дает возможность проходить бесплатное обследование их родителям, чтобы предупредить возможные патологии у плода.

Предлагаемая поправка порождает больше вопросов и проблем, чем решает. Она может привести к серьезным нарушениям конституционных прав и создать правовые противоречия, угрожающие здоровью и безопасности женщин

Екатерина Тягайпартнер коллегии адвокатов Pen & Paper

О подготовке документа, который предлагает законодательно признать право ребенка на жизнь и охрану здоровья до его рождения, еще в июне сообщал вице-спикер Думы Петр Толстой. Тогда же сообщалось, что в Госдуму на рассмотрение в течение недели внесут соответствующий документ, однако этого не произошло.

ЖЗЛ
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