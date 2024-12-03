Понимал по-японски и стал членом семьи. Умер подаренный Путиным кот. Как он жил?

Кот по кличке Мир, которого президент России Владимир Путин подарил губернатору японской префектуры Акита Норихисе Сатакэ, умер. Об этом стало известно во вторник, 3 декабря. Причиной ухода из жизни пушистого питомца стала болезнь.
«За 12 лет жизни Мир стал полноценным членом семьи Норихисы Сатакэ», — говорится в сообщении ТАСС.
Мир отправился в Японию в 2012 году. Сибирский кот стал ответом на подарок губернатора префектуры Акита Путину — щенка акита-ину — в благодарность за помощь, которую Россия оказала Японии во время стихийных бедствий. Выбор был сделан в пользу котенка, поскольку до этого Сатакэ признался, что любит кошек больше, чем собак. По прибытии в Японию Миру пришлось пройти шестимесячный карантин в особой зоне токийского международного аэропорта Нарита, после чего губернатор смог забрать его домой.
Подаренного Путиным кота в семье японского губернатора называли Миру-бо — так звучит его имя на японском вместе с уменьшительно-ласкательным суффиксом.
Мир освоил японский язык и стал любимцем семьи
В 2017 году японский губернатор рассказал, как живется подаренному Путиным коту. Он признался, что очень привязался к питомцу. Кроме того, после появления на официальном сайте префектуры фотографий кота, многие отметили, что его морда приобретает японские черты.
Еще через год Сатакэ заявил, что Мир освоил японский язык и понимает, когда к нему обращаются. Также он отметил, что кот отлично поладил с другими шестью кошками, проживающими в его доме.
«Кот тут же откликается. В шесть утра он просит есть — подходит, трогает лапой за плечо и начинает мяукать», — поделился Сатакэ.
Весной 2020 года любимца семьи посадили на карантин из-за распространения коронавируса. Об этом сообщал сам губернатор. По его словам, животное решили изолировать, чтобы обезопасить от вируса.
Это особое для меня существо — душа отдыхает, когда я вижу его мордочку
В России увидели символизм в смерти кота Мира
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале прокомментировала смерть кота Мира. Журналистка увидела в этом символ.
«Кот, подаренный Путиным 13 лет назад японскому губернатору, умер. Звали кота Мир. Попробуй тут не увидеть символизм», — написала она.