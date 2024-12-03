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17:11, 3 декабря 2024Мир

Понимал по-японски и стал членом семьи. Умер подаренный Путиным кот. Как он жил?

Умер кот Мир, которого Путин подарил губернатору Акита Сатакэ
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Игорь Беляев / ТАСС

Кот по кличке Мир, которого президент России Владимир Путин подарил губернатору японской префектуры Акита Норихисе Сатакэ, умер. Об этом стало известно во вторник, 3 декабря. Причиной ухода из жизни пушистого питомца стала болезнь.

«За 12 лет жизни Мир стал полноценным членом семьи Норихисы Сатакэ», — говорится в сообщении ТАСС.

Мир отправился в Японию в 2012 году. Сибирский кот стал ответом на подарок губернатора префектуры Акита Путину — щенка акита-ину — в благодарность за помощь, которую Россия оказала Японии во время стихийных бедствий. Выбор был сделан в пользу котенка, поскольку до этого Сатакэ признался, что любит кошек больше, чем собак. По прибытии в Японию Миру пришлось пройти шестимесячный карантин в особой зоне токийского международного аэропорта Нарита, после чего губернатор смог забрать его домой.

Подаренного Путиным кота в семье японского губернатора называли Миру-бо — так звучит его имя на японском вместе с уменьшительно-ласкательным суффиксом.

Фото: Игорь Беляев / ТАСС

Мир освоил японский язык и стал любимцем семьи

В 2017 году японский губернатор рассказал, как живется подаренному Путиным коту. Он признался, что очень привязался к питомцу. Кроме того, после появления на официальном сайте префектуры фотографий кота, многие отметили, что его морда приобретает японские черты.

Еще через год Сатакэ заявил, что Мир освоил японский язык и понимает, когда к нему обращаются. Также он отметил, что кот отлично поладил с другими шестью кошками, проживающими в его доме.

«Кот тут же откликается. В шесть утра он просит есть — подходит, трогает лапой за плечо и начинает мяукать», — поделился Сатакэ.

Весной 2020 года любимца семьи посадили на карантин из-за распространения коронавируса. Об этом сообщал сам губернатор. По его словам, животное решили изолировать, чтобы обезопасить от вируса.

Это особое для меня существо — душа отдыхает, когда я вижу его мордочку

Норихиса Сатакэгубернатор японской префектуры Акита

Фото: Игорь Беляев / ТАСС

В России увидели символизм в смерти кота Мира

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале прокомментировала смерть кота Мира. Журналистка увидела в этом символ.

«Кот, подаренный Путиным 13 лет назад японскому губернатору, умер. Звали кота Мир. Попробуй тут не увидеть символизм», — написала она.

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