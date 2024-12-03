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15:35, 3 декабря 2024Мир

Подаренный Путиным кот Мир умер

Скончался подаренный Путиным японскому префекту Сатакэ кот по кличке Мир
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Игорь Беляев / ТАСС

Подаренный президентом России Владимиром Путиным губернатору японской префектуры Акита Норихисы Сатакэ кот по кличке Мир умер в результате болезни. Об этом сообщает ТАСС.

«За 12 лет жизни Мир стал полноценным членом семьи Норихисы Сатакэ», — говорится в публикации.

Как делился с агентством еще в 2020 году сам Сатакэ, у кота был отличный аппетит, Мир был сильный и веселый, отличался спокойным характером.

Ранее скончался кот по кличке Виктор, которого российская авиакомпания не пустила в салон самолета из-за перевеса.

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