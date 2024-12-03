Подаренный Путиным кот Мир умер

Подаренный президентом России Владимиром Путиным губернатору японской префектуры Акита Норихисы Сатакэ кот по кличке Мир умер в результате болезни. Об этом сообщает ТАСС.
«За 12 лет жизни Мир стал полноценным членом семьи Норихисы Сатакэ», — говорится в публикации.
Как делился с агентством еще в 2020 году сам Сатакэ, у кота был отличный аппетит, Мир был сильный и веселый, отличался спокойным характером.
Ранее скончался кот по кличке Виктор, которого российская авиакомпания не пустила в салон самолета из-за перевеса.