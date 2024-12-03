Подаренный Путиным кот Мир умер

Скончался подаренный Путиным японскому префекту Сатакэ кот по кличке Мир

Подаренный президентом России Владимиром Путиным губернатору японской префектуры Акита Норихисы Сатакэ кот по кличке Мир умер в результате болезни. Об этом сообщает ТАСС.

«За 12 лет жизни Мир стал полноценным членом семьи Норихисы Сатакэ», — говорится в публикации.

Как делился с агентством еще в 2020 году сам Сатакэ, у кота был отличный аппетит, Мир был сильный и веселый, отличался спокойным характером.

Ранее скончался кот по кличке Виктор, которого российская авиакомпания не пустила в салон самолета из-за перевеса.