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08:18, 6 января 2024Из жизни

Умер не допущенный на борт самолета из-за лишнего веса кот Виктор

Во Владивостоке умер кот Виктор, которого не пустили в салон самолета из-за веса

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Кот по кличке Виктор, которого российская авиакомпания не пустила в салон самолета из-за перевеса, скончался. Об этом сообщил его владелец Михаил Галин в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Кот, который прожил свою жизнь достойно и сделал для этого мира больше, чем многие люди. Беги по радуге, кот Виктор», — говорится в сообщении.

Свою известность слишком толстый кот получил благодаря хитрости своего хозяина. В 2019 году Галин летел из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве. Во время прохождения таможенного контроля в Шереметьево выяснилось, что вес Виктора на два килограмма превышает допустимую для перевозки в ручной клади норму. Отказавшись отправить кота в багаж, мужчина принял решение пропустить рейс и задержаться в Москве. Чтобы пройти таможню, он нашел похожую кошку меньшей массы у друзей.

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31 декабря 2021

В 2020 году владивостокский кот Виктор стал обладателем премии «Кот года».

В 2021 году американская авиакомпания потеряла котов пассажирки при их перевозке в грузовом отсеке самолета и забыла извиниться за причиненные неудобства. Американка Ариэль Дейл (Ariel Dale) вылетала из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк и намеревалась взять с собой двух питомцев. Однако перед своим вылетом Дейл получила сообщение о том, что отправление самолета, на котором должны были полететь ее кошки, откладывается на пять часов.

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      Ксения Назарова
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