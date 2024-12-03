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21:01, 3 декабря 2024Из жизни

Раскрыт опасный диагноз королевы Камиллы

Британская королева Камилла призналась, что последний месяц болела пневмонией
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Paul Grover / Pool / Reuters

Супруга короля Великобритании Карла III королева Камилла призналась, что болеет пневмонией. Об этом сообщает Daily Mail.

О том, что у британской королевы диагностировали легочную инфекцию, стало известно 5 ноября. В заявлении Букингемского дворца не уточнялось, чем именно она заболела. С тех пор Камилла пропустила ряд государственных встреч и благотворительных мероприятий, на которых по планам должна была присутствовать.

3 декабря королева планировала принять участие во встрече делегации из Катара — в Великобританию прибыли глава королевства, шейх Тамим бин Хамад Аль Тани и его первая жена шейха Джавахер. Однако Камилла пропустила все мероприятия на открытом воздухе и встретила делегацию уже в Букингемском дворце, куда ее привезли на машине. Позднее она раскрыла правду о своем диагнозе, который оказался довольно опасным. Оказалось, что во время поездки в Австралию она подхватила инфекцию, которая переросла в пневмонию. Королеву не госпитализировали, и она уже закончила принимать курс антибиотиков, однако до сих пор восстанавливается после болезни, от которой страдала почти весь последний месяц.

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По ее словам, она временами ощущает слабость и быстро устает. При этом дворец объявил о выздоровлении королевы еще 13 ноября.

Ранее стало известно, что Карлу III из-за рака пришлось сесть на диету. Сын Камиллы Том Паркер-Боулз рассказал, что из-за онкологического диагноза Карлу III пришлось ограничить употребление красного мяса.

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