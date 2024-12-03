Названо условие отставки Зеленского

Политолог Блохин: Зеленский покинет пост, если США пересмотрят политический курс

Президент Украины Владимир Зеленский покинет пост лидера страны в случае, если США осуществят глобальный пересмотр своего внешнеполитического курса, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин. Условие отставки Зеленского специалист назвал в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее экс-депутат Верховной Рады Олег Царев сообщил, что у начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) есть амбиции стать президентом страны.

«Это зависит не от того, какой потенциал у Буданова, а от того, кого выберут американцы в случае, если они решат Зеленского смещать. Пока Зеленского смещать не будут, это возможно только при радикальном изменении траектории внешней политики США: в случае, если этот курс полностью поменяется, будет нужен новый человек с новыми взглядами», — объяснил Блохин.

Он также подчеркнул, что Буданов имеет меньше политического доверия, чем Зеленский. «Он точно не более харизматичен или узнаваем, чем Зеленский», — отметил эксперт.

Сам Буданов — это все-таки человек Зеленского, человек, склонный к конфронтации. Вопрос в том, будут ли они отказываться от парадигмы конфронтации. В реальности Зеленский полностью устраивает Запад, зачем его смещать? Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог

В конце ноября издание NV со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что офис украинского президента может до конца 2024 года отправить в отставку Буданова. Отмечалось, что его место может занять «более лояльная к власти персона».

Сам Буданов назвал публикацию «очередным вбросом».