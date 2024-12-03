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18:54, 3 декабря 2024Россия

Роспотребнадзор оценил риск распространения в стране мутировавшей оспы обезьян

В Роспотребнадзоре заявили, что риск распространения Ib Mpox1 в стране исключен
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: NIAID / Handout / Reuters

Роспотребнадзор исключил риск распространения в стране мутировавшей оспы обезьян — клады Ib Mpox1. Так ситуацию в комментарии «Ленте.ру» оценили представители службы.

В Роспотребнадзоре напомнили, что эта вариация вируса в большинстве случаев встречалась на африканском континенте, а редкие факты проникновения в другие регионы планеты (кроме Индии, где заболевший приехал из ОАЭ) связаны с посещением Африки.

«В России в рамках федерального проекта "Санитарный щит" во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль (...) Ситуация находится под постоянным контролем, риски распространения заболевания в России исключены», — заявили в службе.

Журналисты при этом сообщали, что существует вероятность проникновения вируса в Россию через Аляску.

Ранее Всемирная организация здравоохранения подтвердила сохранение режима ЧС из-за оспы обезьян.

ЖЗЛ
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