Роспотребнадзор оценил риск распространения в стране мутировавшей оспы обезьян

В Роспотребнадзоре заявили, что риск распространения Ib Mpox1 в стране исключен

Роспотребнадзор исключил риск распространения в стране мутировавшей оспы обезьян — клады Ib Mpox1. Так ситуацию в комментарии «Ленте.ру» оценили представители службы.

В Роспотребнадзоре напомнили, что эта вариация вируса в большинстве случаев встречалась на африканском континенте, а редкие факты проникновения в другие регионы планеты (кроме Индии, где заболевший приехал из ОАЭ) связаны с посещением Африки.

«В России в рамках федерального проекта "Санитарный щит" во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль (...) Ситуация находится под постоянным контролем, риски распространения заболевания в России исключены», — заявили в службе.

Журналисты при этом сообщали, что существует вероятность проникновения вируса в Россию через Аляску.

Ранее Всемирная организация здравоохранения подтвердила сохранение режима ЧС из-за оспы обезьян.