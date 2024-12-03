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14:35, 3 декабря 2024Мир

Американист объяснил угрозы Трампа сделать Канаду 51-м штатом США

Американист Блохин назвал стилем Трампа его угрозы в адрес Канады
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Угрозы избранного президента США Дональда Трампа в адрес премьер-министра Канады Джастина Трюдо являются проявлением традиционного стиля ведения переговоров Трампа, заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. В беседе с «Лентой.ру» Блохин объяснил угрозы избранного американского лидера сделать Канаду 51-м штатом США.

Ранее избранный американский лидер Дональд Трамп во время встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо пригрозил ему, что Канада может стать 51-м штатом США, если страна не сможет решить проблему нелегальной миграции и контрабанды наркотиков. Кроме того, 47-ой президент США добавил, что Трюдо «мог бы стать губернатором 51-го американского штата». Отмечалось, что фраза Трампа вызвала у канадского премьера «нервный смех».

«Это нагловато-хамоватый стиль Трампа, он себя позиционирует ястребом, его главный тезис — "мир посредством силы": заламывать и выкручивать всем руки. Канада — зависимое от США государство, и многие политологи-алармисты писали, что если ситуацию с демографией не поменять, то к середине 21-го века южные штаты США (Техас, например), которые сейчас активно заселяются мексиканцами, могут впоследствии отойти Мексике, а США придется интегрироваться с Канадой. (...) Понятно, что многие республиканцы под этим влиянием находятся», — рассказал Блохин.

Не думаю, что в реальности Трамп начнет какую-либо войну в Канаде — это скорее просто его стиль, который пользуется одобрением в кругу республиканцев. Сейчас он пытается прочертить какие-то красные линии до момента вступления в должность президента

Константин Блохинведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист

30 ноября Трюдо прилетел во Флориду, чтобы провести переговоры с Трампом по поводу ввода новых пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики.

Сам Трамп назвал встречу продуктивной.

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