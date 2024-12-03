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09:10, 3 декабря 2024Путешествия

Тревел-блогерша описала привычные для россиян вещи фразой «покажется роскошью итальянцам»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Antonello Marangi / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша описала привычные для соотечественников вещи фразой «покажется роскошью итальянцам». Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что была в Италии несколько раз и выделила пункты, по которым жизнь в России лучше, чем в популярной стране Европы. В первую очередь она отметила доступность собственного жилья. «В Италии покупают жилье только богачи, даже с учетом более выгодных и стабильных условий по ипотеке», — объяснила она.

Кроме того, в Италии высокие тарифы на электроэнергию и отопление. «Казалось, что в отелях вообще не топят — чтобы согреться, я выходила на улицу, там реально теплей», — заметила блогерша.

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Также в этой европейской стране нет поддержки молодых семей. «Здесь мы действительно преуспели — итальянцам такое только снится, поверьте. Возможно, что в Италии бы тоже молодежь охотнее вступала в брак и заводила детей, если бы у них была хоть часть того, что есть у нас в России», — заключила она.

Ранее другая российская туристка побывала на итальянском острове Сицилия и описала местную еду фразой «это просто отвратительно». По ее словам, в основном там все едят только хлеб.

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