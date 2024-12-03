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14:02, 3 декабря 2024Бывший СССР

В Госдуме ответили на отказ Абхазии ратифицировать соглашение с Россией

Депутат Журова выразила надежду на пересмотр Абхазией соглашения с Россией
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетПротесты в России

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Отказ Абхазии от ратификации соглашения об инвестициях с Россией не станет поводом для ухудшения отношений с этой страной, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она также выразила надежду, что проект будет пересмотрен.

«Мы знаем, какие волнения на этой почве были в Абхазии. Возможно, когда пройдут выборы президента, соглашение еще раз проанализируют, пересмотрят. В любом случае, будем думать, как дальше выстраивать взаимоотношения. В любом случае, волнений не хотелось бы — они ни к чему», — отметила политик.

Она добавила, что у России есть соглашения о защите инвестиций со многими другими странами — Журова подчеркнула, что подобные договоренности являются выгодными для обеих сторон, но правительству Абхазии, видимо, не удалось убедить в этом население.

«Нужно будет прорабатывать сложные моменты. Надеюсь, наши отношения от этого никак не испортятся. В Абхазии проживает очень много людей с российскими паспортами, так что не хотелось бы, чтобы это соглашение как-то повлияло на отношения и на поддержку этой страны», — заключила депутат.

В начале декабря парламент Абхазии проголосовал против вызвавшего протесты соглашения об инвестиционной деятельности России.

Ранее абхазские депутаты собрались рассмотреть соглашение с Россией на внеочередном заседании. Оппозиционные представители призвали парламентариев голосовать против ратификации.

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