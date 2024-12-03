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07:56, 3 декабря 2024Россия

Володин назвал последствие помилования Байденом своего сына

Володин: помилование Байденом своего сына нанесло ущерб авторитету власти США
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Джо и Хантер Байдены

Джо и Хантер Байдены. Фото: Craig Hudson / Reuters

Решение американского главы Джо Байдена помиловать своего сына Хантера нанесло огромный ущерб авторитету президентской власти в Соединенных Штатах. Об этом, озвучивая последствие такого решения, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«Понадобятся десятки лет, чтобы его [авторитет власти] восстановить в глазах не только собственных граждан, но и всего мирового сообщества», — сказал политик, напомнив, что Байден неоднократно говорил, что не пойдет на подобный шаг и не будет препятствовать правосудию.

Парламентарий отметил, что именно от США страны слышат высказывания о том, что такое правовые государства и какими должны быть стандарты демократии. Многие государства, помимо этого, обвиняются в том, что у них нет такой демократии, как в Америке, там также якобы не соблюдаются права человека так, как в США.

Байден помиловал своего сына Хантера 2 декабря. По словам политика, это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Байден подчеркнул, что случаи, подобные делу его сына, обычно разрешаются более мягкими мерами. Сам же Хантер Байден после сообщения о помиловании заявил, что намерен посвятить свою жизнь помощи людям с зависимостями, и признал ответственность за совершенные ошибки.

Сенатор Андрей Клишас, комментируя решение Байдена, предположил, что следующим его шагом станет помилование тех, кто участвовал в фабрикации дел против нового президента США Дональда Трампа.

ЖЗЛ
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