Вяльбе сообщила о проблемах со здоровьем у Большунова

Вяльбе: Большунова отправили на обследование из-за проблем со здоровьем

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила о проблемах со здоровьем у трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Вяльбе заявила, что Большунов улетел в Москву из Вершины Теи (Хакасия). «Ни я, ни Юрий Викторович (Бородавко), ни сам Саша не знают, что с его состоянием, поэтому мы его и отправили на обследование. Будем надеяться, что врачи в Москве найдут причину проблемы его состояния», — отметила она.

Ранее старший тренер сборной России Юрий Бородавко признал проблемы с мотивацией у Большунова. По его словам, это заметно в том числе по тренировочному процессу.

На втором этапе Кубка России Большунов не смог преодолеть стадию четвертьфинала спринта классическим стилем. В гонке классическим стилем на 10 километров с раздельным стартом он финишировал девятым.

Большунов является трехкратным чемпионом Игр-2022 в Пекине. На его счету также четыре серебряные и две бронзовые олимпийские медали.