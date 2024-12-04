Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:41, 4 декабря 2024Силовые структуры

Арестованный топ-менеджер крупнейшей компании России заявил о своей невиновности

Арестованный топ-менеджер «Ростелекома» Шадрин не признал вину в мошенничестве
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Директор департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты крупнейшей российской компании «Ростелеком» Владимир Шадрин заявил о своей невиновности в инкриминируемом ему особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании в Мосгорсуде, где рассматривается жалоба на арест топ-менеджера, он заявил, что не совершал никаких преступлений. Шадрин просил смягчить ему меру пресечения.

Его и гендиректора компании «Комплаинс Софт» Антона Менчица обвиняют в махинациях с деньгами, которые выделили на закупку лицензий для программного обеспечения. Сумма ущерба составляет свыше 180 миллионов рублей.

Их задержали 14 ноября и отправили под арест до 12 января.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские моряки обстреляли немецкий военный вертолет. В Германии призвали усилить защиту в Балтийском море

      Стало известно о самочувствии упавшего в яму с ледяной водой мальчика

      Пашинян оценил степень готовности мирного договора Армении с Азербайджаном

      В России осудят бизнесмена за махинации с зерном и кредитами на миллиард рублей

      Путин поддержал вывод дивидендов с индивидуальных инвестсчетов

      Путин рассказал о хронологии разворота России от Запада

      Пожилая россиянка решила помочь «следствию» и осталась без жилья

      Стал известен срок передачи «Князя Пожарского» флоту

      Домохозяек призвали не выбрасывать корки от мандаринов

      Шольц назвал глупостью отсутствие диалога с Путиным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше