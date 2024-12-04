Арестованный топ-менеджер крупнейшей компании России заявил о своей невиновности

Директор департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты крупнейшей российской компании «Ростелеком» Владимир Шадрин заявил о своей невиновности в инкриминируемом ему особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.
На заседании в Мосгорсуде, где рассматривается жалоба на арест топ-менеджера, он заявил, что не совершал никаких преступлений. Шадрин просил смягчить ему меру пресечения.
Его и гендиректора компании «Комплаинс Софт» Антона Менчица обвиняют в махинациях с деньгами, которые выделили на закупку лицензий для программного обеспечения. Сумма ущерба составляет свыше 180 миллионов рублей.