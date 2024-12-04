В РПЦ прокомментировали слова защитившего право духовенства на богатую жизнь священника

Представитель РПЦ Кипшидзе: священнослужитель должен вести скромную жизнь

Священнослужитель, как и любой другой христианин, должен вести скромную жизнь, полагает зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Таким образом представитель Русской православной церкви (РПЦ) высказался на тему богатой жизни духовенства.

Ранее священник РПЦ Александр Сахненко в эфире телеканала «Союз» заявил о том, что православное духовенство имеет право на богатую жизнь. Он пояснил, что священнослужители могут получать имущество в наследство, через покупку в кредит или благодаря прихожанам, сделавшим батюшке подарок.

По словам Кипшидзе, любой человек имеет право на достойный уровень жизни, но когда речь заходит о священнослужителях, то к ним предъявляются совершенно понятные и обоснованные требования, связанные со скромностью. «Священнослужитель, как впрочем и любой другой христианин, должен вести скромную жизнь и избегать ситуаций, когда какие-то предметы, вещи вызывают смущение у многих людей. Это верно и не подлежит никакому сомнению», — поделился представитель РПЦ.

Собеседник «Ленты.ру» также указал на большое количество случаев, когда какие-то отдельные факты из жизни священнослужителей используются для того, чтобы скомпрометировать всю деятельность Церкви.

«Некоторые люди используют факт наличия у священнослужителя машины, любой машины как предлог для того, чтобы критиковать Церковь. Это, на мой взгляд, тоже вполне существующая проблема. Мы нередко сталкиваемся с ситуацией, когда, например, красиво отстроенный храм используется людьми для того, чтобы обвинять Церковь в каких-то мифических богатствах, тогда как мы знаем, что красота храмов Божьих — это результат жертвенного труда многих людей, результат благотворительных пожертвований тех богатых людей, которые пытаются, насколько это возможно, выстроить, например, такой храм, который соответствует и нашей духовной традиции, и канонам церковного искусства, и зодчества», — заключил он.

Ранее протоиерей РПЦ Андрей Ткачев призвал разрешить детям работать с 7-8 лет, поскольку затянувшееся детство мешает строить семейную жизнь в будущем.

