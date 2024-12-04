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13:40, 4 декабря 2024Силовые структуры

Депутат Госдумы поздравил с отставкой смягчившую приговор насильнику судью

Судья, смягчившая приговор мигранту-насильнику на Урале, подала в отставку
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Елена Антонова

Елена Антонова. Фото: Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Судья Елена Антонова из Челябинска, которая смягчила приговор таксисту-мигранту за изнасилование несовершеннолетней, подала в отставку. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он поздравил ее с принятием единственно правильного решения. Хинштейн напомнил, что прокуратура решила оспорить возмутительное решение судьи Антоновой после его запроса. Представление ведомства вскоре будет рассмотрено апелляционной судебной инстанцией, отметил он.

По данным депутата, суд в Челябинске смягчил приговор насильнику, переквалифицировав статью на более мягкий состав, исключив из него тот факт, что жертвой преступления стала несовершеннолетняя. Благодаря этому, мигрант вместо восьми лет колонии строгого режима получил всего 3,5 года колонии общего режима.

Этим судебным решением возмутился также председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В ведомстве указали, что потерпевшая является дочерью участника специальной военной операции (СВО).

Изнасилование произошло в августе 2023 года. Мигрант за рулем такси вез 16-летнюю девушку. Он вытащил ее из машины и насильно привел к себе домой, где надругался. После задержания мужчина отрицал свою вину. Но его отправили в СИЗО, а в мае вынесли приговор.

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