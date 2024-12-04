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22:57, 4 декабря 2024Спорт

Двукратный олимпийский чемпион ответил на слова МОК о допуске россиян к турнирам

Олимпийский чемпион Васильев заявил, что словам МОК о России не стоит верить
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Дмитрий Васильев

Дмитрий Васильев. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал слова директора Международного олимпийского комитета (МОК) Марка Адамса о допуске российских спортсменов к соревнованиям. Его слова приводит Metaratings.ru.

Васильев заявил, что словам Адамса не стоит верить. «Я не верю, что этот состав МОК хочет сделать что-то для России. Это руководство МОК войдет в историю как шайка, которая разрушала олимпийское движение», — посчитал он.

Адамс сделал заявление 3 декабря. Он отметил, что МОК продолжит помогать отечественным атлетам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

12 октября 2023 года МОК отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Отстранение предусматривает, что ОКР не будет функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.

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