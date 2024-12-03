МОК сделал заявление о допуске россиян к турнирам

В МОК заявили, что продолжат допускать россиян до турниров в нейтральном статусе

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сделал заявление о допуске российских спортсменов. Его слова приводит РИА Новости.

Адамс заявил, что МОК продолжит помогать отечественным атлетам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. При этом он добавил, что международные спортивные федерации являются независимыми организациями и сами занимаются управлением.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал виновных в выступлении российских спортсменов в нейтральном статусе. Он обвинил спортивных чиновников в том, что они позволили отечественным атлетам выступать без флага и гимна.

12 октября 2023 года МОК отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Отстранение предусматривает, что ОКР не будет функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.