Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Лада
1:0
Завершен
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
5:4
Завершен
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
3:5
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Питтсбург Пингвинз
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ — регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Сан-Хосе Шаркс
НХЛ — регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Завтра
04:00 (Мск)
Ванкувер Кэнакс
НХЛ — регулярный чемпионат
21:40, 3 декабря 2024Спорт

МОК сделал заявление о допуске россиян к турнирам

В МОК заявили, что продолжат допускать россиян до турниров в нейтральном статусе
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Марк Адамс

Марк Адамс. Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сделал заявление о допуске российских спортсменов. Его слова приводит РИА Новости.

Адамс заявил, что МОК продолжит помогать отечественным атлетам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. При этом он добавил, что международные спортивные федерации являются независимыми организациями и сами занимаются управлением.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал виновных в выступлении российских спортсменов в нейтральном статусе. Он обвинил спортивных чиновников в том, что они позволили отечественным атлетам выступать без флага и гимна.

12 октября 2023 года МОК отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Отстранение предусматривает, что ОКР не будет функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль прокомментировал события в Южной Корее

      Российский сапер обвинил ВСУ в модернизации противопехотных мин для атак по гражданским

      В США заявили об отсутствии уведомлений о военном положении в Южной Корее

      Байдена проинформировали о военном положении в Южной Корее

      МОК сделал заявление о допуске россиян к турнирам

      В Южной Корее предупредили президента о незаконности его действий

      Киевский писатель озвучил число арестованных по статье о госизмене на Украине

      Звезда с самыми идеальными ягодицами снялась в обнажающем грудь бюстгальтере

      Глава Башкирии опроверг слухи о своей отставке

      Жители российского города пожаловались на фекальную Венецию в подвале

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше