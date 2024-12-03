Фетисов назвал виновных в выступлении россиян без флага и гимна

Фетисов обвинил чиновников в том, что россияне выступают без флага и гимна

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в интервью RuTube-каналу Романа Костомарова назвал виновных в выступлении российских спортсменов в нейтральном статусе.

«Я считаю, это наша ошибка, что мы позволили таким образом с нами обращаться», — заявил Фетисов. Он обвинил спортивных чиновников в том, что они позволили отечественным атлетам выступать без флага и гимна. Депутат добавил, что не поехал бы на международные соревнования в нынешней обстановке.

Ранее главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер назвала позором выступление российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе. Она посчитала, что согласившиеся участвовать в соревнованиях атлеты будут «беженцами и бомжами».

12 октября 2023 года Международный олимпийский комитет отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Отстранение предусматривает, что ОКР не будет функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.