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09:00, 4 декабря 2024Путешествия

Европеец описал россиян фразой «могут позволить себе больше, чем итальянцы»

Алина Черненко

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Европеец побывал в России и признался, что «русские могут позволить себе больше, чем итальянцы». Впечатления Симоне записала его жена в своем блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

По мнению иностранца, русские легче прощаются с деньгами, чем его соотечественники. «Многие итальянцы на севере так воспитаны, что деньги надо экономить всеми силами. Ты видишь с детства это повсюду. Мои родственники всю жизнь себе во всем отказывали, чтобы купить дочери дом. Бабушка получает хорошую пенсию, но отапливает дом на минимум, хотя может себе позволить что угодно», — такими фразами описал привычки в Италии Симоне.

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Он удивился, что у многих знакомых его жены в России, даже тех, кто мало зарабатывает, есть айфоны. По словам Симоне, в Италии это назвали бы безумием. «Это считается не необходимостью, как у вас, а дорогой техникой, которой лучше найти более бюджетную замену», — пояснил европеец.

Помимо этого, итальянца удивило, что в России нет многих правил, которые распространены у него на родине. «Они едят, что хотят и когда хотят! Нет никакого расписания! Захотели — поели в любое время, хоть четыре раза, сладкое — в любое время. Рестораны в обеденное время не закрываются, многие магазины работают круглосуточно. Не надо подстраиваться, как в Италии, чтобы успеть в продуктовый до его закрытия», — поразился Симоне.

Ранее этот же итальянец описал поездку в Россию фразой «многие совсем не так представляют эту страну». По его словам, жители Европы охотно ездили бы в Крым, если бы знали об этом месте.

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