Глава Международной федерации гимнастики обратился к Латыниной

Глава FIG Ватанабэ поздравил Ларису Латынину с грядущим юбилеем

Президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ обратился к девятикратной олимпийской чемпионке Ларисе Латыниной перед ее грядущим юбилеем. Об этом сообщает ТАСС.

Ватанабэ поздравил Латынину с предстоящим 90-летием. «Ваша выдающаяся карьера служит вечным вдохновением, а ваши колоссальные успехи навсегда останутся мотивацией для спортсменов всех поколений», — заявил глава FIG.

В январе 2023 года Латынина перенесла инсульт. Тогда отмечалось, что олимпийская чемпионка сумела быстро восстановиться и пребывает в отличном настроении.

Латынина — самая титулованная гимнастка в истории Олимпийских игр (ОИ), а также лидер по количеству побед на ОИ среди отечественных спортсменов. Она завоевала 18 медалей, девять из которых — золотые.